Напомним, петербургский клуб за тур до конца группового этапа потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но гарантировал себе плей-офф Лиги Европы.
"Я считаю, что третье место - объективно наше на данный момент. Выход в Лигу Европы - успех или неудача? Это задача-минимум. При всем уважении к "Мальме" команда уровня "Зенита" должна быть выше в группе. При определенных обстоятельствах мы могли замахнуться на большее, но произошло то, что произошло", - цитирует Мостового пресс-служба "Зенита".
Завтра, 8 декабря, "Зенит" проведет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. На "Газпром Арене" петербургский клуб примет "Челси". Начало игры - в 20:45 мск. В активе "сине-бело-голубых" 4 очка в 5 матчах, лондонцы в своем активе имеют 12 очков.
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"Считаю, что третье место - объективно наше на данный момент". Мостовой - о выступлении "Зенита" в ЛЧ
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал выступление команды на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Фото: ФК "Зенит"