Кафанов рассказал, что познакомился с Гамулой еще в юности. По словам наставника "Ростова", он шокирован новостью о смерти бывшего тренера "желто-синих".
"Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Он выступал за юношескую сборную Украины, а я за Туркмению, там и познакомились. Он капитаном был. И работали с ним вместе потом. Мы ровесники. Конечно, это шок для меня", - сказал Кафанов.
Напомним, ранее пресс-служба "Ростова" сообщила, что сегодня, 8 декабря, Гамула скончался в возрасте 61 года.
Источник: Спорт-Экспресс
Кафанов - о смерти Гамулы: это шокирующая новость. Я знал его с 16 лет
Наставник "Ростова" Виталий Кафанов отреагировал на сообщение о смерти бывшего тренера клуба Игоря Гамулы.
Фото: "Ростов"