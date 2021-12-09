— Какой потолок Захаряна? Не знаю. Он индивидуально сильный футболист. В перспективе желаю Арсену получить "Золотой мяч", — рассказал Силкин в интервью ТАСС.
Сегодня, 9 декабря, 18-летний Захарян стал победителем награды "Первая пятёрка", вручаемая лучшему молодому российскому футболисту года.
В нынешнем сезоне полузащитник в 17 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Контракт Захаряна истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в девять миллионов евро.
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Силкин: в перспективе желаю Захаряну получить "Золотой мяч"
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне.
Фото: ФК "Динамо"