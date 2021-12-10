Ранее Семин опубликовал в инстаграме сообщение, в котором раскритиковал нынешнего наставника "Локомотива" Маркуса Гисдоля и бывшего главного тренера команды Марко Николича.
"Николича я очень уважаю. Марко хороший тренер: многое сделал, удерживал команду от развала. А по Гисдолю согласна с Семиным. Я бы винила Плутника. Вот кого надо называть!" - приводит слова Смородской "Чемпионат".
"Локомотив" со счетом 0:1 уступил в гостях "Марселю" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Победный гол в составе французской команды на 35-й минуте забил нападающий Аркадиуш Милик.
"Железнодорожники" в 6 матчах набрали всего 2 очка и финишировали на последнем, 4-м месте, в группе E. Подопечные Гисдоля завершили выступление в еврокубках.
Семин: уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ!
Смородская отреагировала на слова Семина в адрес Николича и Гисдоля
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на слова Юрия Семина в адрес главного тренера "железнодорожников" Маркуса Гисдоля и бывшего наставника москвичей Марко Николича.
Фото: ТАСС