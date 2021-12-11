— Я, как болельщик "Зенита", не желаю "Динамо" сместить нас с первой строчки, — рассказал Валуев в интервью "СЭ".
Матч 18-го тура чемпионата России "Динамо" — "Зенит" состоится завтра, 12 декабря. Начало: 14:00 мск. После 17 туров РПЛ лидером турнирной таблицы является команда из Санкт-Петербурга (37). Подопечные Сандро Шварца (35) — вторые.
18-тур Премьер-лиги станет последним перед зимней паузой.
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Валуев: я, как болельщик "Зенита", не желаю "Динамо" сместить нас с первой строчки
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"