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Тюкавин: в ближайшие два года мечтаю стать чемпионом с "Динамо"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о желаемых результатах в Российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Динамо"
Вчера, 12 декабря, "бело-голубые" сыграли вничью с "Зенитом" (1:1) в матче 18-го тура РПЛ. На зимний перерыв "Динамо" ушло на 2-м месте в таблице, набрав 36 очков. Отставание от первого места составляет 2 очка.

"С этим "Зенитом" можно бороться. У нас нет гегемонии, как в Германии. Может быть, в этом или следующем сезонах "Зенит" не станет чемпионом. Тогда почему нет? Я мечтаю стать чемпионом в составе "Динамо" в ближайшие два года", - приводит слова Тюкавина "РБ Спорт".

Нападающий Константин Тюкавин в текущем сезоне провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и стал автором 3 результативных передач. В общей сложности 19-летний форвард сыграл в 37 матчах за московский клуб, забив 10 мячей. Контракт Тюкавина с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.


Теги: Тюкавин Динамо
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