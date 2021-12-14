Как сообщает источник, Чепзанович - единственный член штаба Витории, который не покинет команду вместе с португальским тренером.
Ранее появилась информация, что руководство "Спартака" приняло решение об увольнении главного тренера команды Руя Витории. Официально об отставке Витории будет объявлено сегодня вечером или завтра.
СМИ писали о том, что Паоло Ваноли прибудет в Москву 15 декабря, а на следующий день запланировано подписание контракта и официальная презентация итальянца московским клубом. Ваноли входил в тренерские штабы Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом сезона-2021/22. Португалец подписал с "красно-белыми" контракт на 2 года. Под его руководством "Спартак" провел 26 матчей, в которых одержал 9 побед, 6 раз сыграл вничью, а также потерпел 11 поражений.
Источник: Metaratings
Источник: в "Спартаке" приняли решение уволить Виторию. Официально объявят сегодня-завтра
Источник: помощник Витории войдет в штаб Ваноли в "Спартаке"
Один из помощников Руя Витории в "Спартаке", специалист по физической подготовке Владимир Чепзанович, останется в команде и войдет в тренерский штаб нового наставника "красно-белых" Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"