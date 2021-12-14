Созин: "Динамо" рановато бороться с "Зенитом". Не думаю, что петербуржцы отпустят чемпионство

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

Фото: "Зенит"





"Хотелось, чтобы в 18-м туре "Динамо" победило, но увы. Значит, "Динамо" рановато бороться с "Зенитом". Я не думаю, что петербуржцы отпустят чемпионство", - сказал Созин.



Напомним, что в матче 18-го тура РПЛ "Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" (1:1). Москвичи набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание команды Сандро Шварца от лидирующего "Зенита" составляет два очка.



Источник: Созин отметил, что " Динамо " не сможет обойти " Зенит " в чемпионской гонке. По его словам, петербургская команда, вероятно, займет первое место в РПЛ по итогам сезона."Хотелось, чтобы в 18-м туре "Динамо" победило, но увы. Значит, "Динамо" рановато бороться с "Зенитом". Я не думаю, что петербуржцы отпустят чемпионство", - сказал Созин.Напомним, что в матче 18-го тура РПЛ "Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" (1:1). Москвичи набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание команды Сандро Шварца от лидирующего "Зенита" составляет два очка.Источник: РБ Спорт