Созин отметил, что "Динамо" не сможет обойти "Зенит" в чемпионской гонке. По его словам, петербургская команда, вероятно, займет первое место в РПЛ по итогам сезона.
"Хотелось, чтобы в 18-м туре "Динамо" победило, но увы. Значит, "Динамо" рановато бороться с "Зенитом". Я не думаю, что петербуржцы отпустят чемпионство", - сказал Созин.
Напомним, что в матче 18-го тура РПЛ "Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" (1:1). Москвичи набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание команды Сандро Шварца от лидирующего "Зенита" составляет два очка.
Источник: РБ Спорт
Созин: "Динамо" рановато бороться с "Зенитом". Не думаю, что петербуржцы отпустят чемпионство
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: "Зенит"