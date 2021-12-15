"Чтобы говорить о работе Витории, нужно быть внутри коллектива, видеть, как он контактирует с игроками, поскольку это ключевая составляющая в работе тренера. В современном футболе психология выходит на первый план. Если мы говорим про результат, то в Европе он получился одним, а в чемпионате другим. Что бы я сказал Витории? Ничего, я с ним не знаком", - заявил Шаронов.
Отметим, что накануне "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с Виторией. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Португальский специалист возглавил "красно-белых" перед началом нынешнего сезона. Под его руководством команда вышла в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе. В чемпионате России московский коллектив занимает девятое место, имея в запасе 23 очка.
Источник: РБ Спорт
Шаронов прокомментировал отставку Витории с поста главного тренера "Спартака"
Бывший наставник "Рубина" Роман Шаронов отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
Фото: "Спартак"