Геркус отметил, что Гисдоль ранее не работал на два фронта - в чемпионате и еврокубках. По его мнению, отсутствие такого опыта сказывается на работе тренера в "Локомотиве".
"Для меня странно, что позвали именно этого специалиста. Можно было найти сильнее, да и опытнее. Кстати, Гисдоль раньше не играл на два фронта, в чемпионате и еврокубках. Это было заметно и это сказывалось, он не умеет готовить команду в коротких паузах, что подтверждает и возросшее число травм. <...> На мой взгляд, он не очень подходит "Локомотиву", - заявил Геркус.
Отметим, что "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Гисдоля 28 очков по итогам 18 туров чемпионата.
Источник: Матч ТВ
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Геркус: на мой взгляд, Гисдоль не очень подходит "Локомотиву"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о наставнике "железнодорожников" Маркусе Гисдоле.
Фото: РИА Новости