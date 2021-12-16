"Ничего не слышал о завершении карьеры. Со здоровьем у Бориса все нормально, думаю, зимой должен быть с командой на сборах. Будем надеться, что всё будет хорошо, а дальше жизнь покажет", - цитирует Селюка "Матч ТВ".
Напомним, сегодня появилась информация, что Ротенберг планирует весной следующего года сыграть за "Локомотив" прощальный матч и закончить карьеру.
Защитник не появлялся на поле с конца 2018 года, когда получил травму крестообразных связок. С тех пор он перенес несколько операций и продолжает свое восстановление.
Агент Ротенберга: ничего не слышал о завершении карьеры. Со здоровьем у Бориса все нормально
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга прокомментировал слухи о скором завершении карьеры его клиента.
Фото: ФК "Локомотив"