Ранее член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков в СМИ не подтвердил эту информацию.
По данным источника, вопрос с переходом Мамаева в "Химки" практически согласован.
Полузащитник Павел Мамаев в текущем сезоне провел 6 матчей в РПЛ за "Ростов", результативными действиями не отметился. Футболист большую часть матчей пропустил из-за травмы ахилла. Контракт 33-летнего полузащитника с ростовчанами рассчитан до конца 2021 года.
"Химки" ушли на зимнюю паузу на последнем, 16-м месте, в таблице РПЛ. Подмосковный клуб в 18 матчах набрал 14 очков.
Источник: Матч ТВ
Источник: Мамаев перейдет в "Химки"
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев продолжит карьеру в "Химках".
Фото: ФК "Ростов"