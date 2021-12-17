Ранее в СМИ появилась информация, что казанский клуб следит за ситуацией с контрактом Оздоева. Соглашение игрока с "Зенитом" рассчитано до конца текущего сезона. "Рубин" готов подписать контракт с полузащитником, если тот станет свободным агентом.
"Мы не интересуемся Оздоевым", - приводит слова пресс-службы "Рубина" Матч ТВ.
Полузащитник Магомед Оздоев перешел в "Зенит" зимой 2018 года из "Рубина" за 3,3 млн евро. В текущем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Всего за петербургский клуб 29-летний футболист сыграл в 106 матчах, забил 7 голов и стал автором 12 результативных передач.
Источник: "Рубин" намерен подписать Оздоева
"Рубин" не интересуется полузащитником "Зенита" Оздоевым
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев не входит в список интересов "Рубина".
Фото: ФК "Зенит"