По словам Терюшкова, Мамаев будет получать в "Химках" менее миллиона евро в год.
"Зарплату мы не обсуждаем, но это даже близко не так. Не соответствует действительности", - ответил Терюшков на вопрос о зарплате в миллион евро в год для Мамаева.
Напомним, ранее стало известно, что Мамаев уже прошел медобследование перед переходом в "Химки". Ожидается, что в ближайшее время полузащитник подпишет контракт с подмосковным клубом.
Источник: Матч ТВ
Терюшков: Мамаев подпишет контракт с "Химками"
Терюшков рассказал о зарплате Мамаева в "Химках"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков ответил на вопрос о зарплате потенциального новичка команды Павла Мамаева.
Фото: "Ростов"