"Не могу сказать, что "Динамо" самая стабильная команда в нашем чемпионате. Пока стабильным можно назвать "Зенит". Конечно, динамовцы выступают на достаточно хорошем уровне, но была потеря очков с "Нижним Новгородом" и "Крыльями Советов". Команда, ставящая высокие задачи, не должна терять очки в таких матчах", - цитирует Новикова "СЭ".
Кирилл Новиков возглавлял "Динамо" с 2019 по 2020 год. После увольнения его сменил нынешний главный тренер клуба Сандро Шварц. С января Новиков тренирует "Нефтехимик". Сейчас его команда занимает 6-е место в ФНЛ.
"Динамо" ушло на зимнюю паузу на 2-й строчке РПЛ, на 2 очка уступая "Зениту", с которым подопечные Сандро Шварца сыграли вничью в последнем туре перед перерывом (1:1).
Новиков: не могу сказать, что "Динамо" самая стабильная команда в нашем чемпионате
Экс-главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал нынешнюю форму бело-голубых.
Фото: Sport24