"Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет контракт с "Пармой" до 2023 года", - цитирует Мартину "СЭ".
Информация о возможном приглашении Буффона в "Спартак" появилась сегодня. Сообщалось, что при переговорах может помочь личное знакомство Ваноли и Буффона, которые вместе играли за ту же "Парму" в конце 90-х.
В текущем сезоне Буффон провел 18 матчей в составе своей команды, пропустил 20 мячей и 6 раз оставил ворота на замке.
Агент Буффона - о возможном приглашении голкипера в "Спартак": впервые об этом слышу
Агент Сильвано Мартина, представляющий интересы голкипера "Пармы" Джанлуиджи Буффона, прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента в "Спартак".
Фото: твиттер ФК "Парма"