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В Госдуме предложили поощрять добропорядочных болельщиков с Fan ID билетами на матчи

Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев предложил министру спорта Олегу Матыцину поощрять добропорядочных болельщиков с Fan ID бесплатными билетами на матчи сборной.
Фото: РФС
В пятницу, 17 декабря, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предполагающий введение электронных паспортов. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. В соответствии с законом, Правительство РФ будет определять перечень мероприятий, где будет обязателен паспорт болельщика (Fan ID).

"Считаю целесообразным введение других льгот для обладателей Fan ID. Например, для стимулирования образа положительного болельщика предлагаю создать систему поощрения. Для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение игр сборной России", - приводит цитату из обращения политика РИА Новости.

Напомним, что Fan ID был введен в России как в стране, принимавшей Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Это была персонифицированная карта болельщика, которую надо было получить каждому человеку, купившему билет на матч. Также Fan ID был обязателен для посещения матчей чемпионата Европы-2020, которые состоялись в Санкт-Петербурге.

Смородская: я бы сделала себе Fan ID, потому что я нормальный болельщик, люблю футбол


Теги: Fan ID
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