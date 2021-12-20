- Здесь нет никакого секрета. За трансфер Хлусевича тульский "Арсенал" получил 3 миллиона евро. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет, - передает слова Аджоева ТАСС.
1 ноября 2021 года московский "Спартак" объявил о подписании контракта с 20-летним полузащитником тульского "Арсенала" и молодежной сборной России Даниилом Хлусевичем, который присоединится к красно-белым в ходе зимнего межсезонья. В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" занимает девятое место с 23 очками в 18 матчах, туляки - 12-ю позицию с 19 очками.
Аджоев назвал сумму, полученную "Арсеналом" от "Спартака" за переход Хлусевича
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о сумме трансферной компенсации от московского "Спартака" за полузащитника Даниила Хлусевича.
Фото: ПФК "Арсенал"