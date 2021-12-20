По информации источника, новый спортивный департамент "красно-белых" под руководством Луки Каттани, который соберется в январе, решит дальнейшую судьбу Рассказова. Отмечается, что не исключен вариант продления контракта с защитником с перспективой дальнейшей продажи. Текущее соглашение Рассказова со "Спартаком" рассчитано до лета 2022 года.
Ранее была информация, что "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Рассказовым до 2025 года.
Защитник Николай Рассказов в текущем сезоне провел 18 матчей в составе "красно-белых" во всех турнирах. На его счету 1 голевая передача. В общей сложности за московский клуб 23-летний футболист сыграл в 68 матчах, забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость Рассказова в 1,5 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: скаут "ПСЖ" Каттани покинул клуб, чтобы стать спортивным директором "Спартака"
СМИ: новый департамент "Спартака" под руководством Каттани решит судьбу Рассказова в январе
Появилась информация о возможном решении московского "Спартака" касательно будущего защитника Николая Рассказова.
Фото: ФК "Спартак"