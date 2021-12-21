Как сообщает источник, в начале следующего года "Зенит" обсудит с Дзюбой варианты продолжения его пребывания в клубе. Питерцы могут предложить форварду активировать опцию продления контракта с уменьшением зарплаты.
Действующее соглашение Дзюбы с "Зенитом" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. Прямо сейчас он второй бомбардир лиги после Гамида Агаларова из "Уфы", забившего на 3 мяча больше.
Источник: "Metaratings"
Источник: "Зенит" обсудит с Дзюбой продление контракта в январе
Фото: ФК "Зенит"