Действующее соглашение Азмуна с "Зенитом" истекает летом следующего года.
Как сообщает источник, "Зенит" сделал иранцу предложение о новом 4-х летнем контракте с клубом. Клуб готов ждать решения Азмуна до конца января. В случае, если футболист не подпишет новый контракт к этому моменту, питерцы перейдут к более активным переговорам с "Лионом" о трансфере футболиста.
Напомним, недавно сообщалось, что Азмун не будет продлевать контракт с "Зенитом" и принял окончательное решение о трансфере в "Лион". Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано подтверждал, что французский клуб заинтересован в переходе нападающего.
В этом сезоне Азмун сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, отметившись 10-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами. Стоимость Азмуна по оценке Transfermarkt - 25 млн евро.
Источник: "Metaratings"
СМИ: Азмун получил предложение о новом контракте с "Зенитом. Клуб готов ждать до конца января
Форвард "Зенита" Сердар Азмун может остаться в клубе, несмотря на слухи о скором уходе в "Лион".
Фото: ФК "Зенит"