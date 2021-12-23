"Лучшим футболистом России считаю Александра Головина. Он стабильно и на высоком уровне выступает за "Монако", является лидером своего клуба. У нас в стране не так много ребят, кто выступает в Европе, тем более на лидирующих позициях", - приводит слова Семина "Матч ТВ".
В этом сезоне Головин провел 23 матча за монегасков во всех турнирах, отличившись 3-мя голами и 5-ю голевыми передачами. "Монако" после 19 туров занимает 6-е место во французской Лиге 1, набрав 29 очков.
В Лиге Европы "Монако" с Головиным вышел в 1/8 турнира с 1-го места в группе с "Реалом Сосьедад", "ПСВ" и "Штурмом". На сегодня стоимость 25-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро. Также недавно сообщалось, что им интересуется английский "Эвертон".
Семин: лучший футболист России в этом году - Головин
Экс-главный тренер "Локомотива" рассказал, что считает полузащитника "Монако" Александра Головина - лучшим футболистом страны в 2021-м году.
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