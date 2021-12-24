"10 процентов акций - пожелание? Это все рассмотрит суд. Если люди отказываются от того, что они пишут, увольняют, строят договорные отношения, по-другому уже действовать нельзя", - сказал Газизов.
Напомним, ранее Газизов подал к "Спартаку" новый иск на 101 миллион рублей. Он сообщил, что владелец клуба Леонид Федун обещал передать ему часть акций клуба, предоставив соответствующую расписку. Сам Федун позднее отметил, что указанная расписка - простой листок бумаги с пожеланиями Газизова, а не документ, имеющий юридическую силу.
Источник: Спорт-Экспресс
Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал ему акции "Спартака"
Газизов - о словах Федуна: все рассмотрит суд. По-другому действовать уже нельзя
Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что не изменил своего решения добиваться от "красно-белых" выплат через суд после слов владельца клуба Леонида Федуна.
Фото: "Уфа"