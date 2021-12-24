Алексей Еременко заявил, что пока его сын не получал предложений от клубов по поводу возможного возобновления карьеры.
"Пока никаких предложений Роману не поступало, и нет никакой информации. Намерен ли он продолжить карьеру? Это надо у него спросить", - сказал отец футболиста.
Напомним, что последним клубом Еременко был "Ростов". В феврале текущего года Роман решил приостановить карьеру и расторгнул контракт с "Ростовом". Основными причинами данного решения назывались семейные обстоятельства и последствия заражения игрока коронавирусом.
Источник: РБ Спорт
Отец Романа Еременко: пока никаких предложений по возобновлению карьеры сыну не поступало
Алексей Еременко, отец бывшего полузащитника "Ростова" Романа Еременко, высказался о возможном возобновлении карьеры сына.
Фото: "Ростов"