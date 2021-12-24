Сочинский клуб начнет подготовку ко второй части сезона в родном городе. Первый сбор пройдет с 13 по 20 января. Второй и третий сборы состоятся в турецком Белеке: с 22 января по 3 февраля и с 7 февраля по 18 февраля.
"Сочи" ушел на зимний перерыв на 3-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. В 18 матчах подопечные Федотова набрали 31 очко. В последнем матче 2021 года "Сочи" на своем поле разгромил "Спартак" (3:0)
26 февраля 2022 года "Сочи" в 19-м туре РПЛ на своем поле примет "Арсенал" (16:30 мск).
Источник: Матч ТВ
"Сочи" определился с планами на зимние сборы
Стало известно расписание зимних тренировочных сборов "Сочи".
Фото: РПЛ