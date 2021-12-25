Источник: клубы из МЛС и Шотландии сделали предложение "Сочи" по трансферу Кассьерры

Нападающий "Сочи" Матео Кассьерра может покинуть российский клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Фото: ФК "Сочи"





Нападающий Матео Кассьерра перешел в "Сочи" летом 2021 года из португальского "Белененсеша" за 1,2 млн евро. В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Матео с сочинцами рассчитан до июня 2023 года, портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2 млн евро.



"Сочи" на зимний перерыв ушел на 3-м месте в РПЛ, набрав в 18 матчах 31 очко.



Источник: По информации источника, в "Сочи" уже пришли предложения от клуба из МЛС и команды из чемпионата Шотландии. Отмечается, что есть и другие претенденты на Кассьерру.Нападающий Матео Кассьерра перешел в "Сочи" летом 2021 года из португальского "Белененсеша" за 1,2 млн евро. В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Матео с сочинцами рассчитан до июня 2023 года, портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2 млн евро."Сочи" на зимний перерыв ушел на 3-м месте в РПЛ, набрав в 18 матчах 31 очко.Источник: Чемпионат