Матчи Скрыть

Сделать ставку

Источник: клубы из МЛС и Шотландии сделали предложение "Сочи" по трансферу Кассьерры

Нападающий "Сочи" Матео Кассьерра может покинуть российский клуб уже в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, в "Сочи" уже пришли предложения от клуба из МЛС и команды из чемпионата Шотландии. Отмечается, что есть и другие претенденты на Кассьерру.

Нападающий Матео Кассьерра перешел в "Сочи" летом 2021 года из португальского "Белененсеша" за 1,2 млн евро. В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Матео с сочинцами рассчитан до июня 2023 года, портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2 млн евро.

"Сочи" на зимний перерыв ушел на 3-м месте в РПЛ, набрав в 18 матчах 31 очко.

Источник: Чемпионат


Теги: Сочи Кассьерра Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Мамаев сделал предложение своей девушке (фото)
"Зенит" поздравил Камилу Валиеву с победой в чемпионате России по фигурному катанию
Источник: Сергеев покинет "Крылья Советов". Им интересуются два клуба РПЛ 1
СМИ: "Реал" приступил к работе над трансфером Захаряна 2
Инсинье может продолжить карьеру в "Торонто"
СМИ: "Рубин" не собирается платить за Дзюбу больше трех миллионов евро 2
"Ливерпуль" не планирует покупать новых игроков этой зимой
Агент Сафонов: вряд ли ЦСКА отпустит Дивеева. Они не знают, куда Фукса деть
Джеррард сдал положительный тест на коронавирус и пропустит два матча "Астон Виллы" в АПЛ
Источник: клубы из МЛС и Шотландии сделали предложение "Сочи" по трансферу Кассьерры 1
«Зенит» меняет Дзюбу на Сергеева, Кавазашвили надеется, что Газизов отберет "Спартак" у Федуна. Главное за 25 декабря
Гаджиев: где бы Дзюба ни играл, он везде сможет пробиться в сборную России
Английский "Брентфорд" предложил "Шахтеру" 12 млн евро за Мудрика, но донецкий клуб отказался
Радимов: слухи об уходе Дзюбы? А если завтра напишут, что Радимов и Калиниченко в большой футбол возвращаются?
Генич - о Классоне: полагаю, он покинет "Краснодар" в конце сезона. Виктор уже делал запрос о трансфере
Осинькин: чинить препятствий Пруцеву и Сергееву мы не можем 2
Агент Дивеева отреагировал на информацию об интересе клубов Англии и Италии к футболисту
Генич: "Спартаку" надо было продавать Бакаева раньше, когда был вариант с "Динамо" 2
В "Зените" опровергли информацию о переговорах Дзюбы с "Рубином" 1
На Кессье претендуют "МЮ", "ПСЖ" и "Тоттенхэм". Лондонцы считаются фаворитами
Шаронов: Дзюба очень хорош в штрафной и может помочь "Рубину" 1
Вадим Гаранин стал главным тренером "Енисея"
Источник: Дивеев заинтересовал несколько клубов из АПЛ и Серии А
Миранчук поздравил болельщиков "Аталанты" с Рождеством (видео)
Генич: полагаю, Слуцкий бы с удовольствием поработал с Дзюбой 1
Радченко считает, что Сергееву ещё далеко до Дзюбы 3
СМИ: Бенитес лично заинтересован в трансфере Головина в "Эвертон" 2
Колосков: петербуржцы ничего не потеряют, если Дзюба уйдет 7
Вернидуб подписал новое соглашение с "Шерифом" 2
Завершил карьеру экс-игрок "Локомотива", которого Смородская называла одним из лучших в Европе 4
Все новости
-