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В Бельгии оценили переход нападающего Николсона из "Шарлеруа" в "Спартак"

Бельгийский журналист издания Walfoot Пьер Гислейн поделился мнением о новичке "Спартака" нападающем Шамаре Николсоне.
Фото: Getty images
Ранее "Спартак" объявил о подписании контракта с форвардом сборной Ямайки Шамаром Николсоном. Соглашение 24-летнего футболиста с "красно-белыми" рассчитано до 2026 года.

"В финансовом плане клуб не мог отказаться от такого щедрого предложения. А вот в спортивном плане все по-другому. Болельщики клуба не очень довольны уходом Шамара, потому что мы находимся в середине сезона, а "Шарлеруа" находится на хорошей волне и может надеяться закончить сезон в топ-4 и еврокубках. Шамар был важной частью команды, поэтому теперь стоит большой вопрос в том, как его заменить", - цитирует Гислейна Sport24.

Нападающий Шамар Николсон перешел в "Спартак" из бельгийского клуба "Шарлеруа". В текущем сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. За бельгийский клуб ямаец выступал с 2019 года. В общей сложности за "Шарлеруа" Николсон сыграл в 83 матчах и забил 31 мяч.

В чемпионате России "Спартак" на зимнюю паузу ушел на 9-й строчке, набрав в 18 матчах 23 очка. Отставание от первого места в таблице РПЛ составляет 15 очков, а от зоны еврокубков - 7 баллов.


Теги: Николсон Спартак
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