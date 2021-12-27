Ранее СМИ сообщили, что "Рубин" ведет переговоры о трансфере Дзюбы. Заменить 33-летнего форварда в "Зените" может Иван Сергеев из "Крыльев Советов".
"Из принципа не комментирую Дзюбу. Все вбросы о нем по типу перехода в "Рубин" - пиар-ход, рассчитанный на определенный круг лиц, к которому я не отношусь. Спроса на него как на игрока я не вижу", - приводит слова Бышовца Sport24.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.
Источник: Дзюба будет получать в "Рубине" 1 миллион евро в год, если перейдет из "Зенита"
Орлов: для меня Дзюба - это футболист. Я его не считаю личностью, мне с ним не о чем говорить
Бышовец: все вбросы о Дзюбе по типу перехода в "Рубин" - пиар-ход
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на новость о возможном переходе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Рубин".
Фото: ФК "Зенит"