Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ньюкасл
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 6.2X 4.9П2 1.49

Бышовец: все вбросы о Дзюбе по типу перехода в "Рубин" - пиар-ход

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на новость о возможном переходе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Рубин".
Фото: ФК "Зенит"
Ранее СМИ сообщили, что "Рубин" ведет переговоры о трансфере Дзюбы. Заменить 33-летнего форварда в "Зените" может Иван Сергеев из "Крыльев Советов".

"Из принципа не комментирую Дзюбу. Все вбросы о нем по типу перехода в "Рубин" - пиар-ход, рассчитанный на определенный круг лиц, к которому я не отношусь. Спроса на него как на игрока я не вижу", - приводит слова Бышовца Sport24.

Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.

Источник: Дзюба будет получать в "Рубине" 1 миллион евро в год, если перейдет из "Зенита"

Орлов: для меня Дзюба - это футболист. Я его не считаю личностью, мне с ним не о чем говорить


Теги: Бышовец Дзюба Зенит Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится

Последние новости

Источник: Миранчук близок к переходу в "Дженоа"
Федотов высказался о возможном возвращении Кокорина в "Сочи"
СМИ: Мхитарян не хочет переходить в "Спартак" 3
Стало известно, как будет выглядеть обновленная эмблема "Спартака" 1
Наставник "Сочи" Федотов: лично для меня победа над "Спартаком" ценнее выигрыша у "Зенита" 5
Тренер "Сочи" Федотов ответил на вопрос, за счет чего его командам удается регулярно побеждать "Спартак" 1
Семин рассказал, кого считает лучшим игроком РПЛ в 2021 году
Источник: Холанд хочет продолжить карьеру в "Реале"
Экс-тренер Николсона: Шамар преуспеет в "Спартаке" и оставит после себя наследие 5
"Нижний Новгород" намерен усилиться Голенковым
"Динамо" опубликовало юмористический видеоролик про Новый год 2
Источник: "Химки" определились со стоимостью Лантратова. Игрок может перейти в ЦСКА или "Локомотив" 4
Губерниев назвал Сафонова лучшим игроком России в 2021 году 1
СМИ: руководство "Химок" пообещало погасить долги перед игроками до конца года
Бышовец: все вбросы о Дзюбе по типу перехода в "Рубин" - пиар-ход 5
ЦСКА летом рискует потерять пять футболистов, включая Акинфеева, Ахметова и Васина. Кто останется в команде? 3
Д. Комбаров: Хендрикс получает мало игрового времени в "Спартаке". С ним надо расстаться
В Бельгии оценили переход нападающего Николсона из "Шарлеруа" в "Спартак" 2
Почетный президент Польского футбольного союза: Соуза ведет себя непорядочно 1
СМИ: бывший врач ЦСКА Керимов будет работать в "Ростове"
"Все возможно". Агент - о четырех предложениях по Миранчуку 3
Адвокат Добровинский заявил, что "Спартак" может добиться возбуждения уголовного дела против Газизова 10
Источник: Дзюба будет получать в "Рубине" 1 миллион евро в год, если перейдет из "Зенита" 7
Журова - о словах девушки Чистякова: кто она такая? А я - олимпийская чемпионка 15
СМИ: Азмун не намерен покидать "Зенит" зимой 13
"Слуцкий даст ему уверенность, которую он теряет в "Зените". Калиниченко - о возможном переходе Дзюбы в "Рубин"
Девушка Чистякова отреагировала на совет Журовой не летать на Мальдивы 9
Журналист Сергей Егоров рассказал, почему ему не нравится работа "Зенита" со спортивными СМИ 4
Радимов заявил, что он на стороне Газизова в конфликте со "Спартаком" 4
"Прилетели на Мальдивы как теннисисты". Евсеев ответил Журовой, раскритиковавшей футболистов 4
Все новости
-