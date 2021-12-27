По мнению Губерниева, Сафонов стал не только лучшим вратарем России в уходящем году, но и превзошел полевых игроков в уровне игры.
"Вратарь года - это однозначно Сафонов. Из полевых игроков никого выделить не могу, поэтому своим номинантом на игрока года назову тоже Сафонова", - заявил Губерниев.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний Сафонов провел 17 матчей, пропустил 16 голов и отыграл шесть матчей на ноль.
"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 турах.
Источник: Чемпионат
Губерниев назвал Сафонова лучшим игроком России в 2021 году
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова лучшим игроком страны в 2021 году.
Фото: "Краснодар"