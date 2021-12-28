"Мы были в Грозном, ко мне перед игрой подошёл Сандро Шварц и сказал: "Я тебе сейчас кое-что скажу, но ты не офигей. Будешь играть в составе с "Ахматом". И я офигел", - приводит слова Захаряна "Чемпионат".
Захарян дебютировал за "Динамо" в ноябре 2020, выйдя на замену в матче с "Тамбовом" (2:1) на 78-й минуте. После зимней паузы прошлого сезона Захарян вышел в стартовом составе в первом же матче против "Ахмата" (2:1) и забил победный мяч для своей команды.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Захарян сыграл за "Динамо" 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Также в этом году он дебютировал за сборную России.
Захарян - о дебюте в старте "Динамо": подошел Шварц и сказал, что я буду в составе с "Ахматом". И я офигел
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал, как воспринял свой дебют в стартовом составе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"