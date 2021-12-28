— Сегодня Сергеев по качеству игры является прямым кандидатом в сборную. За ним я наблюдаю давно.
Нынешнее выступление Сергеева позволит ему стать основным нападающим в "Зените", — цитирует Бышовца РБ Спорт.
Ранее появилась информация, что 26-летний Сергеев прошёл медосмотр перед возможным трансфером в "Зенит". Эту информацию подтвердил генеральный директор команд Александр Медведев.
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Бышовец: нынешнее выступление Сергеева позволит ему стать основным нападающим в "Зените"
Российский специалист Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в "Зенит".
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