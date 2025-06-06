"Пусть это будет мой дебютный матч — против сборной Латвии. Гус Хиддинк выпустил меня минуты на три — и через минуту я забил победный гол. Мы выиграли 1:0, я стал первым футболистом из Томской области, который, во-первых, попал в сборную, и, во-вторых, забил в первом матче", - цитирует Погребняка "Матч ТВ".
Павел Погребняк выступал за английский "Рединг", немецкий "Штуттгарт", петербургский "Зенит", екатеринбургский "Урал" и ряд других российских клубов. На счету футболиста 33 матча в составе национальной команды России и 8 забитых голов, дебют форварда состоялся в августе 2006 года.
Погребняк является чемпионом России, двухкратным обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка УЕФА. Нападающий завершил карьеру профессионального футболиста в июле 2021 года.
Павел Погребняк назвал самый памятный матч за сборную России
Экс-игрок сборной России Павел Погребняк назвал самый запоминающийся матч за национальную команду.
Фото: РФС