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Дуду: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя тут же ограбят

Бывший футболист ЦСКА Дуду рассказал, что есть в России, чего ему не хватает в Бразилии.
Фото: ПФК ЦСКА
"Недавно как раз обсуждали с женой, насколько же в России безопасно. В Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя тут же ограбят. Даже днем. В фавелах, кстати, безопаснее — там свое сообщество, люди друг друга не трогают", - цитирует Дуду "СЭ".

Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Бразилец провел за московский клуб во всех турнирах 107 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 10 результативных передач. Также Дуду выступал за греческий "Олимпиакос", бразильские "Ботафого", "Виторию", "Форталезу" и "Гойяс". Дуду завершил карьеру профессионального футболиста в январе 2019 года, последним клубом футболиста был бразильский "Ботафого".

Бразильский футболист стал двухкратным чемпионом России в составе ЦСКА, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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