"Посмотрим. Если будут конкретные предложения, то будем разговаривать с ЦСКА, как минимум. Рассматривать их позицию, чтобы понять, как они смотрят на это. И тогда будем решать. На сегодняшний день никакой конкретики нет, кроме каких-то информационных вбросов", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Максим Мухин провел за ЦСКА во всех турнирах 1 матч и провел на поле 5 игровых минут. На счету полузащитника 70 матчей в составе "армейцев", 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Ранее Мухин выступал за московский "Локомотив".
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 1,5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету игрока 7 матчей в составе сборной России.
"Если будут конкретные предложения, то будем разговаривать с ЦСКА". Представитель Мухина - о будущем полузащитника
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСК Максима Мухина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА