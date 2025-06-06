"Игра против Нигерии станет хорошим тестом для сборной России, потому что это очень серьезный соперник. Думаю, нашим футболистам будет гораздо интереснее играть против нигерийцев. Как ни крути, но матчи со статусными соперниками показывают реальную силу команды", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
Сегодня, 6 июня, национальная команда России сыграет со сборной Нигерии в товарищеском матче, которой состоится в "Лужниках" в 20:00 по московскому времени.
Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В марте этого года команда Валерия Карпина одержала две сухие победы в товарищеских встречах - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). Осенью прошлого года сборная России установила личный рекорд, разгромив Бруней со счетом 11:0 - эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Силкин: игра против Нигерии станет хорошим тестом для сборной России
Российский тренер Сергей Силкин высказался о предстоящем матче сборной России с Нигерией.
Фото: ФК "Динамо"