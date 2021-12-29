Напомним, сегодня казанский клуб объявил о подписании с Ломовицким контракта на 4,5 года.
"Я уверен в том, что Слуцкий найдет применение Ломовицкому, потому что он опытный тренер, понимает, какую команду хочет видеть. Удачи Ломовицкому и Слуцкому. Честно, не знаю, почему Александр не раскрылся в "Спартаке", - сказал Кафельников.
В текущем сезоне полузащитник Александр Ломовицкий провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача. В общей сложности за "красно-белых" 23-летний футболист сыграл в 45 матчах, отдав 2 результативные передачи.
"Рубин" после 18-ти туров РПЛ занимает 10-е место, имея в активе 22 очка.
Источник: РБ Спорт
Агент рассказал, почему Ломовицкий решил перейти из "Спартака" в "Рубин"
Кафельников: уверен, что Слуцкий найдет применение Ломовицкому в "Рубине"
Заслуженный мастер спорта России по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал переход полузащитника Александра Ломовицкого в "Рубин".
Фото: ФК "Спартак"