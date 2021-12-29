Как сообщает источник, футболист недоволен количеством игрового времени, которое получает в клубе, поэтому хотел бы уйти в аренду зимой. При этом отмечается, что препятствием для возможной сделки может стать Сергей Семак. Главный тренер питерцев считает, что у команды и без того слишком короткая скамейка.
В этом сезоне на счету Кругового 14 матчей за "Зенит", в которых он записал на свой счет 2 голевые передачи. Круговой является воспитанником "Зенита". В 2018-м году его продали "Уфу", откуда вернули обратно спустя год. Контракт защитника с "Зенитом" действует до 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает сегодняшнюю стоимость Кругового в 2 млн евро.
Источник: "Metaratings"
СМИ: Круговой хочет зимой уйти в аренду из "Зенита"
Защитник "Зенита" Данил Круговой может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"