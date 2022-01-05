— Касаемо Николича в "Краснодаре", то в "Локо" он неплохо отработал и создал хорошую команду, — приводит слова Колыванова "Чемпионат".
Cегодня, 5 января, стало известно об увольнении главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко. Сообщалось, что на его место может прийти экс-наставник "Локомотива" Марко Николич.
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Колыванов — о Николиче в "Краснодаре": в "Локомотиве" он неплохо отработал и создал хорошую команду
Российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал возможное назначение сербского специалиста Марко Николича в "Краснодар".
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