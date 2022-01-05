Гершкович выступил против приглашения Арвеладзе в "Краснодар". По его словам, "быкам" следует доверить должность главного тренера российскому специалисту.
"Зачем нам Арвеладзе, когда столько своих ребят есть, которые могут работать лучше. Например, Юран, Аленичев, Хохлов, Кобелев и Тетрадзе. Почему к ним не обращаются? Они знают ситуацию в стране. Может, потому что с Арвеладзе легче агентам работать? Я считаю, что это путь в никуда. Что Арвеладзе выиграл?" - сказал Гершкович.
Напомним, что в среду, 5 января, "Краснодар" объявил о прекращении сотрудничества с Виктором Гончаренко, занимавшим пост главного тренера команды с апреля прошлого года. Вскоре после этого СМИ сообщили, что преемником Гончаренко в клубе может стать Арвеладзе.
Источник: Спорт-Экспресс
Арвеладзе отреагировал на сообщения о возможной работе в "Краснодаре"
Гершкович выступил против возможного назначения Арвеладзе в "Краснодар"
Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о возможном назначении грузинского специалиста Шоты Арвеладзе на пост главного тренера "Краснодара".
Фото: Facebook