Губерниев отметил, что Гончаренко утрачивал нити управления командой. По мнению комментатора, в последнее время этот тренер находится в кризисе.
"Мне кажется, что у Гончаренко в последние месяцы работы что-то идет не так. На предыдущем месте слабо получалось. В каком-то кризисе находится сейчас Гончаренко. Наверное, это передается и игрокам. Специалист он неплохой, но утрачивал нити управления, мне кажется", - заявил Губерниев.
Напомним, что накануне Гончаренко был уволен с поста наставника "Краснодара". Он возглавлял команду с апреля 2021 года. Вместе с Гончаренко из клуба ушли Василий Березуцкий и Александр Ермакович, работавшие ассистентами белорусского специалиста.
В нынешнем розыгрыше РПЛ "Краснодар" набрал 29 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев: Гончаренко сейчас находится в кризисе
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Краснодара".
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