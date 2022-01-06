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Источник: "Краснодар" провел переговоры с бывшим тренером "РБ Лейпциг" Маршем

"Краснодар" заинтересован в сотрудничестве с американским специалистом Джесси Маршем, ранее тренировавшим "РБ Лейпциг".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, руководство "Краснодара" предложило Маршу занять пост главного тренера команды. Были проведены переговоры, но американец еще не определился, продолжит ли он карьеру в российском клубе.

Напомним, что в прошлом месяце Марш был отправлен в отставку с поста главного тренера "РБ Лейпциг". В должности наставника немецкой команды его сменил Доменико Тедеско, известный по работе со "Спартаком".

"Краснодар" остался без главного тренера после того, как этот пост покинул Виктор Гончаренко. Накануне клуб объявил об увольнении белорусского специалиста, работавшего с командой с апреля 2021 года.

Источник: Чемпионат


Теги: Марш Краснодар
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