Как сообщает источник, Николич приедет в Краснодар в субботу, 8 января. Если переговоры пройдут успешно, то уже 9 января он может подписать контракт с клубом.
Напомним, 5 января стало известно, что "Краснодар" расторг контракт с Виктором Гончаренко, который возглавлял клуб с апреля прошлого года. В числе других претендентов на пост в прессе фигурировали Эусебио Ди Франческо, Пауло Фонсека, Евгений Калешин и Алексей Стукалов.
Марко Николич с июня 2020-го по октябрь 2021-го тренировал московский "Локомотив". В Москве его сменил немецкий специалист Маркус Гиздоль.
Источник: "Metaratings".
Источник: Николич в субботу прилетит на переговоры с "Краснодаром".
Экс-главный тренер "Локомотива" Марко Николич в ближайшее время прибудет на переговоры с "Краснодаром"
Фото: "Локомотив"