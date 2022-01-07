- На данный момент "Зенит" является фаворитом в борьбе за чемпионство, потому что имеет больше очков. "Динамо" - хорошая команда. Главным фактором будет то, насколько в "Динамо" будут уверены в том, что готовы бороться за чемпионство. Команда хорошо провела первую часть сезона - посмотрим, как будет дальше. "Динамо" не имеет никакого преимущества из-за того, что "Зенит" будет играть в трех турнирах в следующем году, - передает слова Радимова ТАСС.
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков в 18 проведенных матчах. На 2 очка от сине-бело-голубых отстает занимающее вторую строчку московское "Динамо", у находящегося на третьей позиции "Сочи" 31 очко. Весной "Зениту" предстоит выступить в чемпионате и Кубке России, а также в Лиге Европы, где петербуржцы сыграют с испанским "Бетисом" на стадии 1/16 финала. "Динамо" примет участие в двух турнирах - РПЛ и Кубке России.
Радимов: "Динамо" хорошо провело первую часть сезона. Но "Зенит" является фаворитом в борьбе за чемпионство
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге.
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