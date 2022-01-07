"Расторгли контракт и расторгли. Значит, есть необходимость в этом. Он взрослый, отыгравший свое спортсмен. Были интересные матчи у Игбуна, но особенно чем-то в "Динамо" он не запомнился", - сказал Лещенко.
Нападающий Сильвестр Игбун выступал за "Динамо" с 2019 года. В текущем сезоне 31-летний нигериец провел за московский клуб 12 матчей во всех турнирах, забив 1 гол. В общей сложности за "бело-голубых" он сыграл в 53 матчах, на его счету 4 забитых мяча. Контракт Игбуна с "Динамо" заканчивался 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1 млн евро.
Источник: "СЭ"
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Лещенко: были интересные матчи у Игбуна, но особенно чем-то в "Динамо" он не запомнился
Народный артист РСФСР и болельщик "Динамо" Лев Лещенко отреагировал на уход нападающего Сильвестра Игбуна из московской команды.
Фото: ФК "Динамо"