"Бетис" не является грандом испанского футбола, в этом году команда неплохо выступает в чемпионате, но не надо забывать, что "Атлетико" выступает неудачно, "Барселона" играет совсем неудачно. Поэтому достаточно хороший жребий, команда, с которой можно играть. "Зенит" по составу сильнее "Бетиса", - сказал Семшов.
"Бетис" является соперником "Зенита" по стыковым матчам Лиги Европы. Игры пройдут в феврале 2022 года. Первый матч состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответный - 24 февраля на стадионе "Бенито Вильямарин". Победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/8 финала ЛЕ.
"Бетис" в таблице чемпионата Испании занимает 3-е место, набрав в 19 матчах 33 очка. Завтра, 9 января, подопечные Пеллегрини в гостях сыграют против "Райо Вальекано". Матч начнется в 16:00 мск.
Источник: ТАСС
Семшов: "Зенит" по составу сильнее "Бетиса"
Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов высказался по поводу предстоящего матча петербуржцев с "Бетисом" в стыковых матчах Лиги Европы.
Фото: РИА Новости