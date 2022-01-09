Как сообщает источник, "Краснодар" остановился на трех кандидатах - один россиянин и два зарубежных специалиста, каждый из которых уже дал свое предварительное согласие на то, чтобы возглавить клуб.
При этом в числе кандидатов нет Марко Николича, о котором ранее сообщали СМИ. К сербскому тренеру действительно проявляли интерес на начальном этапе, но в итоге отказались от этого варианта.
Напомним, 5 января "быки" объявили об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба. Сообщалось, что причиной стал конфликт, возникший после увольнения одного из помощников Гончаренко.
После 18 туров краснодарцы занимают 5-е место в РПЛ, набрав 29 очков. В последнем матче при Гончаренко они дома не смогли переиграть "Нижний Новгород" (0:0).
Источник: РБ Спорт
Источник: "Краснодар" отказался от кандидатуры Николича. В шорт-листе осталось три кандидата
"Краснодар" продолжает заниматься поиском главного тренера после увольнения Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Локомотив"