СМИ: у "Ахмата" есть право выкупа Уткина у "Краснодара" за 3 млн евро

Грозненский "Ахмат" может выкупить у "Краснодара" арендованного полузащитника Даниила Уткина за фиксированную цену.

Фото: РПЛ





Напомним, сегодня журналист Нобель Арустамян сообщил, что об интересе к Уткину со стороны



Полузащитник Даниил Уткин в текущем сезоне провел 17 матчей за "Ахмат" в РПЛ, на его счету 6 забитых мячей и 1 голевая передача. Футболист арендован грозненцами до конца текущего сезона. Контракт 22-летнего Уткина с "Краснодаром" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.



Источник: По данным источника, в арендном соглашении между "Краснодаром" и "Ахматом" прописана сумма выкупа в размере 3 млн евро.Напомним, сегодня журналист Нобель Арустамян сообщил, что об интересе к Уткину со стороны ЦСКА , " Динамо " и " Локомотива ".Полузащитник Даниил Уткин в текущем сезоне провел 17 матчей за "Ахмат" в РПЛ, на его счету 6 забитых мячей и 1 голевая передача. Футболист арендован грозненцами до конца текущего сезона. Контракт 22-летнего Уткина с "Краснодаром" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.Источник: РБ Спорт