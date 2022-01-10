Сегодня, 11, января, футболист должен вылететь на сборы команды в Катар. Завтра, 12 января, состоится официальное объявление о переходе Смолова в "Динамо".
В нынешнем сезоне Смолов забил семь голов в 22 матчах во всех турнирах. Контракт 31-летнего нападающего с "Локомотивом" истекает в конце сезона. Смолов уже играл за "Динамо" с 2007 по 2015 год.
Источник: Sport24.
Источник: Смолов прошел медосмотр для "Динамо"
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов в Москве прошёл медосмотр для перехода в "Динамо".
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