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"Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катар". Аршавин - о переходе Жиркова в "Химки"

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин отреагировал на переход полузащитника Юрия Жиркова в "Химки".
Фото: "Зенит"
Аршавин поделился мнением о том, почему Жирков решил не завершать карьеру футболиста.

"Будет приятно снова увидеть его на поле. Если хочет играть, пусть играет. Значит, качества позволяют. Почему не заканчивает? Чувствует, что не сказал последнего слова в футболе. Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катар", - заявил Аршавин.

Напомним, ранее стало известно, что Жирков подписал с "Химками" контракт до конца сезона. В соглашении предусмотрена опция продления на один год. Предыдущим клубом 38-летнего футболиста был "Зенит". С лета 2021 года Жирков находился в статусе свободного агента.

Источник: Чемпионат


Теги: Жирков Аршавин Химки
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