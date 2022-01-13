Аршавин поделился мнением о том, почему Жирков решил не завершать карьеру футболиста.
"Будет приятно снова увидеть его на поле. Если хочет играть, пусть играет. Значит, качества позволяют. Почему не заканчивает? Чувствует, что не сказал последнего слова в футболе. Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катар", - заявил Аршавин.
Напомним, ранее стало известно, что Жирков подписал с "Химками" контракт до конца сезона. В соглашении предусмотрена опция продления на один год. Предыдущим клубом 38-летнего футболиста был "Зенит". С лета 2021 года Жирков находился в статусе свободного агента.
Источник: Чемпионат
"Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катар". Аршавин - о переходе Жиркова в "Химки"
Фото: "Зенит"