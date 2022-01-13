Накануне "Спартак" сообщил, что Ещенко завершил карьеру футболиста и стал частью тренерского штаба "красно-белых". 37-летний защитник выступал за московскую команду с 2016 года.
Комбаров заявил, что пообщался с Ещенко после новости о том, что он завершил карьеру. По словам Дмитрия, Ещенко хотел продолжить карьеру, но не смог отказаться от предложения войти в тренерский штаб "Спартака".
"По разговору с ним я понял, что он хотел бы поиграть еще. Но от таких предложений не отказываются: в "Спартак" второй раз могут и не позвать. <...> Сразу же после завершения карьеры игрока оказаться в тренерском штабе "Спартака" - большое счастье! Не у каждого есть такая возможность. Я полностью поддерживаю решение Андрея. Он уже давно не появлялся на поле, почему бы не перейти в штаб", - заявил Комбаров.
Напомним, что "Спартак" завершил первую часть нынешнего розыгрыша РПЛ на девятом месте в турнирной таблице. Москвичи ушли на зимний перерыв, имея в запасе 23 набранных очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Дмитрий Комбаров высказался о переходе Ещенко в тренерский штаб "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал завершение карьеры Андреем Ещенко.
Фото: "Спартак"