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Дмитрий Комбаров высказался о переходе Ещенко в тренерский штаб "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал завершение карьеры Андреем Ещенко.
Фото: "Спартак"
Накануне "Спартак" сообщил, что Ещенко завершил карьеру футболиста и стал частью тренерского штаба "красно-белых". 37-летний защитник выступал за московскую команду с 2016 года.

Комбаров заявил, что пообщался с Ещенко после новости о том, что он завершил карьеру. По словам Дмитрия, Ещенко хотел продолжить карьеру, но не смог отказаться от предложения войти в тренерский штаб "Спартака".

"По разговору с ним я понял, что он хотел бы поиграть еще. Но от таких предложений не отказываются: в "Спартак" второй раз могут и не позвать. <...> Сразу же после завершения карьеры игрока оказаться в тренерском штабе "Спартака" - большое счастье! Не у каждого есть такая возможность. Я полностью поддерживаю решение Андрея. Он уже давно не появлялся на поле, почему бы не перейти в штаб", - заявил Комбаров.

Напомним, что "Спартак" завершил первую часть нынешнего розыгрыша РПЛ на девятом месте в турнирной таблице. Москвичи ушли на зимний перерыв, имея в запасе 23 набранных очка.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Ещенко Комбаров Д Спартак
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